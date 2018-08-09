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Сократилось количество попросивших в Германии убежище граждан Грузин
09.08.2018 12:25
В июле этого года убежище в Германии попросили 175 граждан Грузии. Этот показатель ниже количества соискателей, которое было зафиксировано в начале года. Об этом сообщает сегодня Общественное телевидение Грузии.
По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев, в июле Грузия не попала в десятку стран, граждане которых просят убежище в Германии чаще всего.
Между тем, в период с январь по июль, Грузия была в этом списке на 9-ом месте.
За семь месяцев убежище в Германии попросили 2625 граждан Грузии, что составляет 2.6 процентов от общего показателя.
Германия планирует признать Грузию безопасной страной. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений соискателей убежища.
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