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Адвокаты обратились к президенту с просьбой о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе


09.08.2018   13:36
Адвокаты осужденного по т.н делу «О цианиде» Георгия Мамаладзе обратились сегодня к президенту с просьбой о помиловании протоиерея.

Как заявил один из адвокатов Мамаладзе Георгий Панцулая, обращение с прособой о помиловании последовало исходя из того, что общество увидело, какие правовые нарушения существуют в деле.

«Все основные правовые нарушения, которые есть в деле, мы передали администрации президента, прикрепили к ним документы определенного содержания, которые наведут главу государства на размышления и заверят его, что дело реально является предвзятым. Исходя из этого, считаем, что у президента Грузии будет вся информация, которая заставит принятье го объективное решение. Протоиерей Георгий Мамаладзе является жертвой грузинского правосудия и пострадал из-за интересов определенных групп», — отметил Георгий Панцулая.

На вопрос, есть ли у адвокатов ожидание, что президент помилует Мамаладзе, Георгий Панцулая ответил, что он не представляет, чтобы президент не принял правильного решения в связи с просьбой и не помиловал протоиерея.






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