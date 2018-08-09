|
|
Адвокаты обратились к президенту с просьбой о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе
09.08.2018 13:36
Адвокаты осужденного по т.н делу «О цианиде» Георгия Мамаладзе обратились сегодня к президенту с просьбой о помиловании протоиерея.
Как заявил один из адвокатов Мамаладзе Георгий Панцулая, обращение с прособой о помиловании последовало исходя из того, что общество увидело, какие правовые нарушения существуют в деле.
«Все основные правовые нарушения, которые есть в деле, мы передали администрации президента, прикрепили к ним документы определенного содержания, которые наведут главу государства на размышления и заверят его, что дело реально является предвзятым. Исходя из этого, считаем, что у президента Грузии будет вся информация, которая заставит принятье го объективное решение. Протоиерей Георгий Мамаладзе является жертвой грузинского правосудия и пострадал из-за интересов определенных групп», — отметил Георгий Панцулая.
На вопрос, есть ли у адвокатов ожидание, что президент помилует Мамаладзе, Георгий Панцулая ответил, что он не представляет, чтобы президент не принял правильного решения в связи с просьбой и не помиловал протоиерея.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна