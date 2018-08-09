Адвокаты обратились к президенту с просьбой о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе

09.08.2018 13:36 Адвокаты осужденного по т.н делу «О цианиде» Георгия Мамаладзе обратились сегодня к президенту с просьбой о помиловании протоиерея.



Как заявил один из адвокатов Мамаладзе Георгий Панцулая, обращение с прособой о помиловании последовало исходя из того, что общество увидело, какие правовые нарушения существуют в деле.



«Все основные правовые нарушения, которые есть в деле, мы передали администрации президента, прикрепили к ним документы определенного содержания, которые наведут главу государства на размышления и заверят его, что дело реально является предвзятым. Исходя из этого, считаем, что у президента Грузии будет вся информация, которая заставит принятье го объективное решение. Протоиерей Георгий Мамаладзе является жертвой грузинского правосудия и пострадал из-за интересов определенных групп», — отметил Георгий Панцулая.



На вопрос, есть ли у адвокатов ожидание, что президент помилует Мамаладзе, Георгий Панцулая ответил, что он не представляет, чтобы президент не принял правильного решения в связи с просьбой и не помиловал протоиерея.















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