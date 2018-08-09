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Трое задержанных за недонесение о преступлении по делу об убийстве на улице Хорава, освобождены под залог
09.08.2018 14:23
Трое задержанных за недонесение о преступлении и укрывательство по делу об убийстве на улице Хорава, в том числе и Тенгиз Каландия, освобождены под залог.
На сегодняшнем заседании суда, Каландия, который является отцом одного из главных свидетелей по делу – М.К. определили залог в размере 5 тысяч лари, а остальным двум задержанным – по 3 тысячи лари.
Всех троих освободили из зала суда.
С решением Тбилисского городского суда не согласна сторона обвинения и планирует его обжаловать.
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