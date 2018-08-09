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В связи с 10-ой годовщиной Августовской войны в Оттаве пройдет выставка


09.08.2018   14:27
В связи с 10-ой годовщиной Августовской войны в Оттаве, Канада, пройдет выставка.

Как заявил Первому каналу посол Грузии в Канаде Константин Кавтарадзе, фотоматериал, который будет представлен на мероприятии, рассказывает об Августовской войне, а также визите бывшего президента Польши Леха Качиньского и лидеров стран Восточной Европы в Грузию.

«Мы в Канаде вспомним бывшего президента Польши Леха Качиньского. 9 августа в Оттаве мы проведем мероприятие, которое будет посвящено 10-ой годовщине Августовской войны 2008 года. Мы подготовили фотоматериал, который отображает перипетии войны, визит Леха Качиньского и лидеров Восточной Европы в Грузию и поддержку грузинского народа.

Хотим, чтобы канадцы больше знали об Августовской войне и тех друзьях, лидерах, которые стояли рядом с грузинским народом и Грузией в самые тяжелые времена», — заявил посол.

По его словам, на мероприятие приглашены представители министерства иностранных дел Канады, эксперты различных исследовательских центров и журналисты.






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