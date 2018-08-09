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В Грузии осудили лифтера, который насиловал детей и снимал это на видео
09.08.2018 14:31
Тбилисский городской суд признал местного жителя виновным в педофилии и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы.
Как сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телекомпанию Imedi, осужденный насиловал несовершеннолетних детей и тайно снимал это на видео.
Мужчина был задержан еще в 2017 году. Подробности дела были неизвестны, суд проходил в закрытом режиме.
Известно, что осужденному 43 года. Ранее он работал лифтером в одном из тбилисских домов. Большую часть своих преступлений он совершил именно в лифтах.
Всего, по версии прокуратуры, житель Тбилиси вступал в половую связь с 16 детьми, самому младшему из которых было десять лет, а старшему — 14. Суд признал его виновным в 44 эпизодах педофилии.
Отмечается, что судебно-психиатрическая экспертиза признала задержанного ограниченно вменяемым — это значит, что он не до конца осознавал характер и опасность своих действий.
В настоящее время данное дело рассматривает апелляционный суд Тбилиси. Осужденный, хотя и признался в содеянном, считает приговор слишком строгим.
Родные и близкие осужденного считают его невиновным и утверждают, что он был задержан за финансовые преступления.
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