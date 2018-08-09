Сергеенко: У государства есть стратегические планы действий по борьбе с наркозависимостью

09.08.2018 15:27 У государства есть стратегические планы действий по борьбе с наркозависимостью, — об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



По его словам, планы подобного типа всегда нуждаются в корректировании бюджета.



«Сейчас по заданию премьера нам нужно будет значительно пересмотреть, в первую очередь, бюджетирование, так как превенция, детекция, реагирование и так были учтены. Решение Конституционного суда создало чрезвычайную необходимость, чтобы как законодательная, так и исполнительная власти осуществили быстрое реагирование, чтобы данные изменения не несли ущерб, а наоборот, несли выгоду», — заявил Сергеенко.



По словам министра, после решения Конституционного суда появились две необходимости.



«В первую очередь – появился законодательный и регуляционный вакуум, когда необходимо разделить и определить возраст, профессии и другие факторы, на которых это не будет распространяться, например, на людей определенных профессий в рабочие часы и т.д.», — говорит министр.



С другой стороны, по его словам, у исполнительной власти появилась необходимость сделать программы по превенции и реабилитации более объемными и ориентированными на быстрый результат.















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