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Сергеенко: У государства есть стратегические планы действий по борьбе с наркозависимостью


09.08.2018   15:27
У государства есть стратегические планы действий по борьбе с наркозависимостью, — об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, планы подобного типа всегда нуждаются в корректировании бюджета.

«Сейчас по заданию премьера нам нужно будет значительно пересмотреть, в первую очередь, бюджетирование, так как превенция, детекция, реагирование и так были учтены. Решение Конституционного суда создало чрезвычайную необходимость, чтобы как законодательная, так и исполнительная власти осуществили быстрое реагирование, чтобы данные изменения не несли ущерб, а наоборот, несли выгоду», — заявил Сергеенко.

По словам министра, после решения Конституционного суда появились две необходимости.

«В первую очередь – появился законодательный и регуляционный вакуум, когда необходимо разделить и определить возраст, профессии и другие факторы, на которых это не будет распространяться, например, на людей определенных профессий в рабочие часы и т.д.», — говорит министр.

С другой стороны, по его словам, у исполнительной власти появилась необходимость сделать программы по превенции и реабилитации более объемными и ориентированными на быстрый результат.






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