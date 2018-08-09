Саралидзе: Я, Мачаликашвили и Киладзе находимся в большой опасности

09.08.2018 17:04 Отец убитого подростка на улице Хорава Заза Саралидзе оценил сегодняшнее решение суда и заявил, что освобождение под залог лиц задержанных за недонесение о преступлении вывело его из себя. Заза Саралидзе планирует с сентября широкомасштабные акции протеста.



«У меня есть разумное предположение, что судью вынудили принять данное решение для того, чтобы вывести Зазу Саралидзе из себя, но это не получилось. Я следую законодательству и одержу верх над избирательным правосудием. После того, как меня и Малхаза Мачаликашвили объявили террористами, я не удивлен сегодняшнему факту. Я не собираюсь отступать, цыплят по осени считают. Я, Мачаликашвили и Киладзе находимся в большой опасности, государственный аппарат старается меня нейтрализовать, с сентября собираюсь продолжать акции и мне нужна поддержка людей, избирательное правосудие должно кончится раз и навсегда. Просим, всем объединиться», — заявил Заза Саралидзе на брифинге.



Напомним, что по сегодня трое лиц, задержанных за недонесение о преступлении и укрывательство по делу об убийстве на улице Хорава, в том числе и Тенгиз Каландия, освобождены под залог.















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