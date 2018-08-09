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Правительство Грузии будет финансировать 60-кредитную систему подготовки учителей


09.08.2018   17:09
Министр образования, культуры, науки и спорта Грузии Михаил Батиашвили на сегодняшнем заседании правительства представил программы по подготовке учителей. Они будут способствовать появлению молодых и талантливых педагогов и соответственно, развитию системы общего образования.

На 60-кредитную систему подготовки учителей государство выделит 1,498,500 лари. Программа будет финансироваться по направлениям.

Программа позволит молодым получить не только предметные знания, но и осуществить успешную педагогическую практику.






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