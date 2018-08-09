Убийство на улице Хорава: обвиненные в сокрытии информации вышли на свободу

09.08.2018 21:15 Тбилисский городской суд выпустил сегодня под залог трех человек, которые ранее находились в заключении по обвинению в укрывательстве преступления.



Дело касается трех человек — это Тенгиз Каландия, Георгий Шабуришвили и Закария Цинцкарашвили, которые были задержанны за сокрытие информации об убийстве 16-летних Давида Саралидзе и Леана Дадунашвили в Тбилиси на улице Хорава.

Тенгиз Каландия также явлется отцом Михаила Каландия, который является в настоящее время главным свидетелем по делу об убийстве подростков.



По данным телеканала, суд изменил меру пресечения на основании того, что на суде уже дал показания один из осужденных за попытку убийства Саралидзе. Соответственно, суд счел, что эти три фигуранта дела, находясь на свободе, уже не смогут оказать давление на свидетелей или других участников процесса.



Позицию суда также разъяснил адвокат одного из обвиняемых.



«Сегодня суд не учел позицию стороны обвинения об опасностях уничтожения улик и давления на свидетелей и посчитал, что указанная опасность миновала. Суд удовлетворил позицию стороны защиты в том, чтобы в качестве меры пресечения был использован залог в размере 3 тысяч лари. В итоге наше ходатайство было полностью удовлетворено и обвиняемые освобождены из зала суда», — сказал адвокат одного из обвиняемых Имеда Берошвили.



Между тем с таким решением суда не согласна прокуратура.



«Суд сменил меру пресечения, хотя не было выявлено каких-либо изменений в обстоятельствах дела. Конечно же, мы с этим не согласны, однако согласно действующему законодательству, это решение обжалуется только вместе с заключительным решением, и исходя из этого, до вынесения определения мы лишены возможности как-то отреагировать на указанный факт», — сказал журналистам прокурор Георгий Кобуладзе.



Саралидзе и Дадунашвили стали жертвами драки с участием старшеклассников 1 декабря 2017 года. Обвиняемых в укрывательстве преступления задержали на третий день после случившегося. Для двух из них суд избрал залог в качестве 3 тысяч лари (более 1,2 тысячи долларов), а для одного — 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов).



После того, как суд не выявил убийцу Давида Саралидзе, его отец, Заза Саралидзе, проводит акции протеста, добиваясь объективного расследования дела. В результате этих акций в мае ушел в отставку главный прокурор Грузии, а в парламенте была создана специальная следственная комиссия.















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