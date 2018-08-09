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Задержанный за нападение на туристов приговорен к 3 месяцам заключения и 7 месяцам условно


09.08.2018   23:05
Зугдидский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении по делу мужчины, задержанного на Тобаварчхили.

Согласно процессуальному соглашению, обвинение в попытке принуждения сменилось на обвинение в принуждении (1-я часть статьи 150). В качестве наказания судья Шота Бичия избрал лишение свободы сроком на 10 месяцев, 3 из которых обвиняемый проведет в тюрьме, а еще 7 месяцев – в виде условного заключения с испытательным сроком.

Задержанный признает свою вину и говорит, что сожалеет о преступлении.

Случай на Тобаварчхили произошел два дня нзаад. Мужчина пытался проникнуть в туристическую палатку и установить сексуальный контакт, но туристы позвонили в 112, после чего правоохранители задержали нападавшего.






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