Задержанный за нападение на туристов приговорен к 3 месяцам заключения и 7 месяцам условно

09.08.2018 23:05 Зугдидский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении по делу мужчины, задержанного на Тобаварчхили.



Согласно процессуальному соглашению, обвинение в попытке принуждения сменилось на обвинение в принуждении (1-я часть статьи 150). В качестве наказания судья Шота Бичия избрал лишение свободы сроком на 10 месяцев, 3 из которых обвиняемый проведет в тюрьме, а еще 7 месяцев – в виде условного заключения с испытательным сроком.



Задержанный признает свою вину и говорит, что сожалеет о преступлении.



Случай на Тобаварчхили произошел два дня нзаад. Мужчина пытался проникнуть в туристическую палатку и установить сексуальный контакт, но туристы позвонили в 112, после чего правоохранители задержали нападавшего.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

