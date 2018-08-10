Сооружение из числа 10 лучших сооружений мира превратилось в пыльное «эпохальное здание»

10.08.2018 12:45 Поврежденный фасад, разбитые стекла, и сломанные перила лестницы – это т.н. "кувшины Рике", попавшие в число 10 лучших сооружений мира. Место, где по плану должен был разместиться театр современного искусства, и музыки и драмы, сегодня покрыто пылью.



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал театр музыки и драмы эпохальным зданием. Оно действительно оказалось эпохальным, поскольку сменило трех мэров, и, несмотря на это, кувшины Рике до сих пор остаются без функции.



Т.н. "лежачие кувшины" являются привлекательным архитектурным строением для туристов. Многие из них позируют перед кувшинами, и с восхищением смотрят на застекленное здание. Но они, как и грузины, не поняли назначение здания.



Кувшины Рике являются привлекательным проектом и для жителей Тбилиси, люди, гуляющие в парке Рике говорили "Коммерсант", что это красивое здание, и очень подходит парку. По словам Эки Хомасуридзе, кувшины стали жертвой политики, поскольку они могли быть одним из успешных проектов прежней власти:



"Это очень красивое место, я часто прихожу в парк Рике, и очень жаль что они заброшены, как можно столько лет не найти функцию зданию, и не закончить строительство. Думаю, это обусловлено сменой власти. Напрасно портят такое интересное сооружение. Ведь ухаживают, и чистят "Мост мира", если и эго почистят, то будет более эффектным и привлекательным для туристов"- говорит Эка Хомасуридзе.



Кувшины Рике, оставшиеся без функции и хозяина, переходят из рук в руки государственных ведомств: в декабре 2015 года Тбилисская мэрия передала здание Агентству управления недвижимости, а в 2016 году кувшины Рике перешли на баланс Министерства экономики Грузии. "Коммерсант" больше месяца старается узнать, какая судьба постигнет амфитеатр, находящийся на площади Европы. В Национальном агентстве государственной недвижимости заявили, что здание действительно находится на государственном балансе, но судьба амфитеатра неопределенная, поскольку т.н. кувшинами до сих пор никто не интересовался.



В 2018 году Каха Каладзе заявил, что не хочет, чтобы здание оставалось в том состоянии, в каком находится сейчас. В феврале текущего года мэр говорил о том, что в скором будущем будет определена функция здания, но спустя полгода театр, попавший в число лучших зданий, с пыльными и разбитыми стеклами, вероятно, будет неограниченное время ждать своего зрителя.

















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