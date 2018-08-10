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Поиски утонувшего в море мужчины приостановлены из-за шторма
10.08.2018 12:55
Поиски утонувшего мужчины в море в Поти приостановлены из-за непогоды и шторма.
«Море вновь штормит, соответственно, в этих условиях не удается вести поиски. Для того, чтобы спасатели передвигались вглубь моря на скутерах и вели поиски, шторм должен стихнут. Тогда и возобновятся работы по поиску», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Напомним, в море в Поти утонул молодой человек, который был на побережье вместе с молодой женщиной. Они были российскими туристами.
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