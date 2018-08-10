Омбудсмен считает упоминание термина «глава семьи» в нормативных дискриминационным

10.08.2018 14:24 Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к премьер-министру с общим предложением, и потребовала модифицировать термин "глава семьи", использованный в законодательных актах, изданных от имени правительства, в другой, более нейтральной форме.



"Правда, в вышеупомянутых актах не указано прямо, кто является, или кто должен быть главой семьи, но в сформировавшихся на протяжении веков традиционных представлениях "главой семьи" считался мужчина, который из-за его половой принадлежности был лицом, принимающим решение в семье. По мнению народного защитника, в современности использование этого термина укрепляет стереотипные представления о женщине, что женщина второстепенный член семьи, не является равно принимающей решение, и привносящей обилие, что со своей стороны поощряет негативные взгляды на основании половой принадлежности"- сказано в распространенном заявлении.



В то же время, согласно обращению, законодательная сеть играет значительную роль в отношениях государства и общества.



"Главной характеристикой семьи, как важнейшей социальной ячейки общества, является равноправие, и равное участие людей в домашнем хозяйстве. На законодательном уровне сам термин своим содержанием противоречит принципу равенства, и однозначно подразумевает доминирование одного человека. Исходя из этого, народный защитник считает целесообразным для законодательных актов сделать акцент больше на содержательную часть термина "глава семьи", под которым, как правило, подразумевается находящееся в составе семьи контактное лицо, которое больше всех информировано о членах семьи"- сказано в заявлении.

















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