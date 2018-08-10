Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен считает упоминание термина «глава семьи» в нормативных дискриминационным


10.08.2018   14:24
Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к премьер-министру с общим предложением, и потребовала модифицировать термин "глава семьи", использованный в законодательных актах, изданных от имени правительства, в другой, более нейтральной форме.

"Правда, в вышеупомянутых актах не указано прямо, кто является, или кто должен быть главой семьи, но в сформировавшихся на протяжении веков традиционных представлениях "главой семьи" считался мужчина, который из-за его половой принадлежности был лицом, принимающим решение в семье. По мнению народного защитника, в современности использование этого термина укрепляет стереотипные представления о женщине, что женщина второстепенный член семьи, не является равно принимающей решение, и привносящей обилие, что со своей стороны поощряет негативные взгляды на основании половой принадлежности"- сказано в распространенном заявлении.

В то же время, согласно обращению, законодательная сеть играет значительную роль в отношениях государства и общества.

"Главной характеристикой семьи, как важнейшей социальной ячейки общества, является равноправие, и равное участие людей в домашнем хозяйстве. На законодательном уровне сам термин своим содержанием противоречит принципу равенства, и однозначно подразумевает доминирование одного человека. Исходя из этого, народный защитник считает целесообразным для законодательных актов сделать акцент больше на содержательную часть термина "глава семьи", под которым, как правило, подразумевается находящееся в составе семьи контактное лицо, которое больше всех информировано о членах семьи"- сказано в заявлении.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на 10,1 процента
«Теласи» установила современную заправочную станцию для электромобилей
Грузинский лари обесценивается на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
Цена оккупации Грузии для России - 209 миллионов долларов в год
В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян призывает Россию, смириться с новой политической ситуацией в Армении
Давид Усупашвили обратился в ЦИК с целью регистрации кандидатом в президенты Грузии
К этому времени в ЦИК Грузии кандидатов в президенты представили двенадцать избирательных субъектов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна