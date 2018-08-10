Монастырь Моцамета сделают более привлекательным для туристов

10.08.2018 16:59 Территорию расположенного в Имеретии монастыря Моцамета сделают комфортной для туристов, посещающих памятник. Фонд муниципального развития Грузии начинает работы по обустройству соответствующей инфраструктуры у монастыря, благоустройству храма и созданию зон для туристов.



Проект финансирует Всемирный банк. Его стоимость составляет 1,4 миллиона лари (более 569 тысяч долларов).



Перед началом работ территорию монастыря осмотрел исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шенгелия вместе с представителями местной власти.



Подготовленный проект предусматривает работы по укреплению оградительной стены монастыря, а также строительство и реставрацию центра визитеров, автостоянки, систем коммуникаций и уборных.



«Цель проекта – привести в порядок туристическую инфраструктуру у монастыря. Это создаст благоприятные условия для развития туризма в Имеретии», — отмечают в Фонде.



Начнутся работы осенью 2018 года и завершатся через год.



Монастырь Моцамета или Монастырь Святых Давида и Константина находится в Ткибульском муниципалитете. Он расположен рядом с Гелатским монастырем, но отгорожен от него каньоном и небольшой горой.



История гласит, что в начале VIII века здесь находилась церковь, которую сожгли во время нашествия арабской армии Мурвана Глухого (735 год). Против арабов выступили князья Давид и Константин. В битве их армия понесла поражение, а князей захватили в плен. Мурван хотел обратить их в ислам, но Давид и Константин отказались. Их мучали девять дней, после чего утопили в реке Риони. По преданию, когда их тела нашли на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет. Этим местом оказались руины сожженной церкви. Там Давида и Константина захоронили. В начале XI века царь Баграт III построил большой храм и основал монастырь «моцамета» (мученики).



На сегодняшний день территории монастыря находится несколько построек. Это Собор мучеников Давида и Константина, колокольня 1845 года постройки, а также каменная стена с башней. Храмовый праздник в монастыре называется Моцаметоба и отмечается 15 октября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

