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Клуб «Басиани» отказался от участия в московском фестивале
10.08.2018 17:22
«Басиани» не примет участия в запланированном в Москве фестивале. Об этом говорится в заявлении клуба, которое было опубликовано в социальной сети «Фейсбук».
В заявлении отмечается, что принять данное решение руководство клуба побудил общественный протест, который сопровождался запланированным визитом резидентов клуба в Москву. В клубе заявили, что резиденты BASSIANI/HOROOM были приглашены, как символ борьбы и победы над системой.
«Вы выиграли ту борьбу, которую мы проиграли. Поэтому, мы хотим пригласить вас сюда», — написали нам организаторы, которые не раз становились жертвами репрессивного режима России и Путина. Напомним, что не один московский клуб был закрыт с применением тех методов, которыми попыталась действовать наша власть при попытке закрытия клуба BASSIANI», — говорится в заявлении клуба «Басиани».
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