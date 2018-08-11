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В Поти обнаружили тело утонувшего российского туриста
11.08.2018 15:21
Тело российского туриста, утонувшего в море, обнаружили сегодня на берегу в портовом городе Поти. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
25-летний гражданин России зашел в море 9 августа, несмотря не 4-балльный шторм и предупреждения спасателей. Вместе с ним находилась его спутница. Вскоре оба начали тонуть. Спасти молодую женщину удалось, а мужчину – нет.
Трагический случай произошел у побережья курортного поселка Малтаква в пригороде Поти. Спустя двое суток тело обнаружили в черте города, близ улицы Мира.
В настоящее время тело погибшего отправлено на экспертизу.
В МВД по факту начали следствие по 115 статье УК Грузии – «доведение до самоубийства».
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