В Поти обнаружили тело утонувшего российского туриста

11.08.2018 15:21 Тело российского туриста, утонувшего в море, обнаружили сегодня на берегу в портовом городе Поти. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



25-летний гражданин России зашел в море 9 августа, несмотря не 4-балльный шторм и предупреждения спасателей. Вместе с ним находилась его спутница. Вскоре оба начали тонуть. Спасти молодую женщину удалось, а мужчину – нет.



Трагический случай произошел у побережья курортного поселка Малтаква в пригороде Поти. Спустя двое суток тело обнаружили в черте города, близ улицы Мира.



В настоящее время тело погибшего отправлено на экспертизу.



В МВД по факту начали следствие по 115 статье УК Грузии – «доведение до самоубийства».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

