Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 13-го августа скидка в Грузии на медикаменты от диабета второго типа распространится на все население


11.08.2018   17:55
Минздрав Грузии расширяет программу по обеспечению медикаментами население, страдающее хроническими заболеваниями, - об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко на проведенной сегодня в министерстве пресс-конференции.

Как пояснил Давид Сергеенко, согласно проекту, медикаменты для лечения диабета второго типа с 13 августа станут намного доступнее, чем были и скидка на них распространится на все население.

По словам Сергеенко, к программе, которая предполагает сокращение медицинских расходов уязвимого населения, подключится вся аптечная сеть, за редким исключением.

Кроме того, по пояснению Давида Сергеенко, с 1-го сентября начнет действовать второй этап программы, который обеспечит то, что пенсионеры и лица с ограниченными возможностями смогут приобретать дешево медикаменты. По словам Сергеенко, согласно этому проекту указанные лица смогут покупать те же медикаменты, что и прежде, однако, платить за них намного меньше.

По словам министра, проводится исследования того, какую сумму тратят пенсионеры для приобретения медикаментов. Как пояснил Сергеенко, по точному статистическому анализу выясняется, что пенсионеры на медикаменты в месяц в среднем тратят 50-60 лари, а этот проект значительно облегчит финансовый груз.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на 10,1 процента
«Теласи» установила современную заправочную станцию для электромобилей
Грузинский лари обесценивается на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
Цена оккупации Грузии для России - 209 миллионов долларов в год
В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория:Героизм погибших в шиндиском сражении является основанием для существования и будущих побед нашего народа
Власти Грузии начали учет имущества ВПЛ из Цхинвальского региона
Пашинян: Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а дай удочку. В Армении время давать рыбу прошло
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна