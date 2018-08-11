С 13-го августа скидка в Грузии на медикаменты от диабета второго типа распространится на все население

11.08.2018 17:55 Минздрав Грузии расширяет программу по обеспечению медикаментами население, страдающее хроническими заболеваниями, - об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко на проведенной сегодня в министерстве пресс-конференции.



Как пояснил Давид Сергеенко, согласно проекту, медикаменты для лечения диабета второго типа с 13 августа станут намного доступнее, чем были и скидка на них распространится на все население.



По словам Сергеенко, к программе, которая предполагает сокращение медицинских расходов уязвимого населения, подключится вся аптечная сеть, за редким исключением.



Кроме того, по пояснению Давида Сергеенко, с 1-го сентября начнет действовать второй этап программы, который обеспечит то, что пенсионеры и лица с ограниченными возможностями смогут приобретать дешево медикаменты. По словам Сергеенко, согласно этому проекту указанные лица смогут покупать те же медикаменты, что и прежде, однако, платить за них намного меньше.



По словам министра, проводится исследования того, какую сумму тратят пенсионеры для приобретения медикаментов. Как пояснил Сергеенко, по точному статистическому анализу выясняется, что пенсионеры на медикаменты в месяц в среднем тратят 50-60 лари, а этот проект значительно облегчит финансовый груз.















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