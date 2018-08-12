Началась реставрация древней крепости Уджарма

12.08.2018 12:02 Специалисты приступили к масштабному проекту по реставрации древней крепости Уджарма в Кахетии. Об этом сообщает Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.



Ожидается, что первый этап проекта окажется самым длительным. В себя он включает подготовительные и консервационные работы. Так, цитадель расчистят от слоя земли, каждый архитектурный сегмент законсервируют. Кроме того, на месте работ обеспечат инфраструктурные узлы.



«Во внутренних и прилегающих пространствах процесс снятия грунта постоянно будет находится под надзором археологов. Это исключит повреждение объектов культурного наследия», — заверили в Агентстве.



Архитекторы и реставраторы определят все инженерно-конструктивные решения с учетом состояния памятника. Так, планируется, что методологию восстановления и сохранения поврежденных сооружений разработают на основании геологического исследования.



После расчистки архитектурных сегментов и консервации, на территории крепости начнут обустраивать визитерскую инфраструктуру. Там установят перила и оборудуют смотровые площадки. Исследуя памятник, путешественники будут передвигаться по тропинкам из камня и металлическим лестницам.



Деревья на прилегающей к цитадели территории вырубят. Это необходимо для обеспечения лучшего обзора. Кроме того, в настоящее время кусты и деревья заслоняют большую часть самого комплекса.



Проект по восстановлению крепости Уджарма, как ожидается, завершится к 2022 году.



Крепость Уджарма находится на пути из Тбилиси в Телави. В древности она входила в состав государства Картли, одного из первых государств на территории современной Грузии. Крепость Уджарма является настоящим археологическим заповедником.



Основателем крепости был царь Аспагур, известный также под именем Вараз-Бакур. Он правил в III веке до нашей эры и был ставленником персидского царя Шапура. Здесь скончался царь Вахтанг Горгасали, основатель Тбилиси, считающийся одним из самых великих царей Грузии. В X столетии, крепость разрушили арабы, и ее восстановили лишь в XII веке, при царе Георгии Третьем.



Новости-Грузия











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