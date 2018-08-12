Илия II: Дай Бог, чтобы в Грузии всегда царила победа Дидгори

12.08.2018 14:58 Дидгори не завершен, Дидгори будет всегда, пока мы живы и существуем, — сказал в воскресной проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы Католикос-Патриарх Всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.



Илия II отслужил панихиду по душам героев Дидгорской битвы.



«Человеческая жизнь, как и жизнь нации, состоит из сражений — борьбы между добром и злом. Сегодня Дидгороба — день величайшей битвы, которую перенес грузинский народ. Прежде всего, мы должны поблагодарить Давида Агмашенебели, который так спланировал, так устроил, что победа была неизбежна. Несмотря на десятикратное превосходство врага в количестве, Давид Агмашенебели проявил мудрость. Давид Агмашенебели заблокировал дороги для отступления. Давид Агмашенебели и себя поставил в опасность, но он надеялся на Бога, и эта надежда оправдалась для Грузии. Сегодня мы упоминаем Дидгороба, и дай Бог, чтобы Дидгорская победа всегда была с Грузией!», — сказал Илия II.



В муниципалитете Тетрицкаро на Дидгорском поле проходят народные празднования Дидгороба, в рамках которых состоятся культурно- спортивные мероприятия, в частности, концертное представление, соревнования по грузинской борьбе, армрестлингу и конные скачки.



В мероприятии принимают участие премьер-министр, министр обороны и другие члены правительства, представители дипломатического корпуса, а также приглашенные гости.



Примечательно, что в связи с праздником Дидгороба в 2014 году по инициатве правительства учреждена государственная награда — «Орден Дидгорского Креста», который ежегодно 12 августа вручается отличившимся военнослужащим.















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