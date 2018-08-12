Епископ Иаков назвал протоиерея Георгия Мамаладзе «разбойником» и «членом группировки»

12.08.2018 17:24 Епископ Бодбийский, владыко Иаков назвал протоиерея Георгия Мамаладзе «разбойником» и «членом группировки».



В ходе сегодняшней проповеди владыка прокомментировал информацию о том, что адвокаты протоиерея попросили президента помиловать его, и заявил, что он не против помилования, но считает, что протоиерей хотел устранить патриарха. По его словам, за этой «группировкой» стоит некий бизнесмен.



«Отец Теймураз поздравил вас с днем помииновения одного из величайших святых, исповедника Цотне. Посмотрите, сколько лет прошло с тех пор, однако его пример всегда в наших сердцах. Посмотрите на сегодняшнее общество, как может часть общества настолько упасть, что в стране исповедника Цотне члена группировки и разбойника, желавшего устранить патриарха, чуть ли не объявляют героем. Это большой стыд. Понятно, что они борются с церковью и хотят, чтобы у народа сложились плохие представления о епископах, монахах, верующих и священниках. Я уже почти 2 года слышу и терплю их разбойничьи действия. Не думайте, что я против помилования. Президент должен решать, помиловать или нет, это его дело, в которое я не могу вмешиваться. Если того, кто хотел устранить патриарха, называют человеком, хотя он не был человеком никогда, как он может быть священником или кем-то еще. Пусть подождут, мы проведм заседание Синода и все увидят, кто является врагом церкви и родины, а кто – другом. Так нельзя – ни Гварамия, ни Габуния, ни Нодар Меладзе и ни Инга Григолия не должны вмешиваться во внутренние дела церкви», - заявил епископ Иаков.















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