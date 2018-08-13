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Женщина скончалась после родов в тбилисском родильном доме «Нино»
13.08.2018 11:15
В родильном доме «Нино» после родов скончалась 35-летняя женщина. Как сообщила агентству «IPN» директор роддома Нино Какулия, после родов у пациентки началось кровотечение, из-за чего ее потребовалось перевезти в национальный медицинский центр имени Гудушаури. Молодая женщина скончалась в клинике Гудушаури.
По информации Нино Какулия, точная причина смерти пациентки пока неизвестна. По ее словам, после начала операции в центре имени Гудушаури у 35-летней женщины остановилось сердце, причину чего сейчас устанавливает экспертиза.
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