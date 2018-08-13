Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Женщина скончалась после родов в тбилисском родильном доме «Нино»


13.08.2018   11:15
В родильном доме «Нино» после родов скончалась 35-летняя женщина. Как сообщила агентству «IPN» директор роддома Нино Какулия, после родов у пациентки началось кровотечение, из-за чего ее потребовалось перевезти в национальный медицинский центр имени Гудушаури. Молодая женщина скончалась в клинике Гудушаури.

По информации Нино Какулия, точная причина смерти пациентки пока неизвестна. По ее словам, после начала операции в центре имени Гудушаури у 35-летней женщины остановилось сердце, причину чего сейчас устанавливает экспертиза.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Кока-кола» строит новое предприятие в Грузии
Румыния обошла Россию по объему экспорта нефтепродуктов в Грузию
Финансовый директор «ТВС-банка» объясняет причины девальвации лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане против двух райадминистраций заведены антимонопольные дела
В Дагестане более полусотни детей госпитализировали после отравления в спортлагере
В Грузии стартовал осенний призыв
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна