Женщина скончалась после родов в тбилисском родильном доме «Нино»

13.08.2018 11:15 В родильном доме «Нино» после родов скончалась 35-летняя женщина. Как сообщила агентству «IPN» директор роддома Нино Какулия, после родов у пациентки началось кровотечение, из-за чего ее потребовалось перевезти в национальный медицинский центр имени Гудушаури. Молодая женщина скончалась в клинике Гудушаури.



По информации Нино Какулия, точная причина смерти пациентки пока неизвестна. По ее словам, после начала операции в центре имени Гудушаури у 35-летней женщины остановилось сердце, причину чего сейчас устанавливает экспертиза.















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