Задержан житель Сванети, годами удерживавший своих восьмерых детей взаперти

13.08.2018 12:40 Отец, который удерживал взаперти в Сванетии 8 детей, задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По информации ведомства, Амиран Девнозашвили задержан по статье 150 УК Грузии, что подразумевает понуждение.



Напомним, что в январе в СМИ распространилась информация о том, что Амиран Девнозашвили удерживает взаперти 3 сыновей и 5 дочерей. Такое поведение он объяснял тем, что они научатся в обществе только плохому.



Амиран Девнозашвили был задержан около 2 недель назад.















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