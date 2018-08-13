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Задержан житель Сванети, годами удерживавший своих восьмерых детей взаперти
13.08.2018 12:40
Отец, который удерживал взаперти в Сванетии 8 детей, задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, Амиран Девнозашвили задержан по статье 150 УК Грузии, что подразумевает понуждение.
Напомним, что в январе в СМИ распространилась информация о том, что Амиран Девнозашвили удерживает взаперти 3 сыновей и 5 дочерей. Такое поведение он объяснял тем, что они научатся в обществе только плохому.
Амиран Девнозашвили был задержан около 2 недель назад.
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