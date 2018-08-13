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МВД начало расследование в связи с гибелью 35-летней женщины после родов
13.08.2018 12:52
Министерство внутренних дел начало расследование в связи с гибелью 35-летней женщины после родов в родильном доме «Нино».
Как сообщают в ведомстве, делом занимается управление полиции Дидубе-Чугурети. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти.
По их информации, следствие ведется по 1-й части статьи 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности и предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.
Ночью 10 августа после родов в родильном доме «Нино» скончалась 35-летняя женщина. По информации директора роддома Нино Какулия, после родов у пациентки началось кровотечение, из-за чего ее потребовалось перевезти в национальный медицинский центр имени Гудушаури. Молодая женщина скончалась в клинике Гудушаури.
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