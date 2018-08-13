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Микроавтобус упал в овраг в Аджарии — четверо человек пострадали
13.08.2018 13:16
Четверо человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в аджарском муниципалитете Хуло. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Авария произошла накануне вечером. Микроавтобус упал в овраг у горы Тетроби. При этом, он несколько раз перевернулся. Водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Всех их госпитализировали в районную больницу Хуло. Позже двоих пациентов с переломами ног и ребер перевели в батумскую больницу «Эвекс».
По словам медиков, жизням пострадавших опасность не угрожает. Состояние всех четверых врачи оценивают, как стабильное.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие, которое и установит причины аварии.
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