Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Микроавтобус упал в овраг в Аджарии — четверо человек пострадали


13.08.2018   13:16
Четверо человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в аджарском муниципалитете Хуло. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

Авария произошла накануне вечером. Микроавтобус упал в овраг у горы Тетроби. При этом, он несколько раз перевернулся. Водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Всех их госпитализировали в районную больницу Хуло. Позже двоих пациентов с переломами ног и ребер перевели в батумскую больницу «Эвекс».

По словам медиков, жизням пострадавших опасность не угрожает. Состояние всех четверых врачи оценивают, как стабильное.

В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие, которое и установит причины аварии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Кока-кола» строит новое предприятие в Грузии
Румыния обошла Россию по объему экспорта нефтепродуктов в Грузию
Финансовый директор «ТВС-банка» объясняет причины девальвации лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане против двух райадминистраций заведены антимонопольные дела
В Дагестане более полусотни детей госпитализировали после отравления в спортлагере
В Грузии стартовал осенний призыв
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна