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Нона Гаприндашвили стала чемпионкой Европы по шахматам среди ветеранов
13.08.2018 17:32
Чемпионат Европы по шахматам среди ветеранов (65+), который проводился в норвежском городе Драмен, выиграла грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили.
В министерстве образования, науки, культуры и спорта заявили, что после розыгрыша, Гаприндашвили делила первенство с россиянкой Еленой Фаталибековой. У обеих было 5,5 очков, однако по дополнительным показателям грузинская шахматистка оказалась лучше и стала чемпионкой Европы.
Соответственно, серебряную медаль завоевала россиянка, бронзу — Тамар Хмиадашвили, которая является многократной чемпионкой и призером чемпионатов мира и Европы.
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