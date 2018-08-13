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Патриархия: Георгию Мамаладзе обязательно предстоит ответить за клевету в адрес синода


13.08.2018   18:35
Патриархия Грузии считает, что в последнее время активность в СМИ связанная с Георгием Мамаладзе является дискредитацией церкви, а также с целью помилования протоиерея, давление на президента и общественность.

В связи с этим патриархия распространяет заявление, в котором отмечается, что в связи с т.н делом о цианиде патриархия до сегодняшнего дня не зафиксировала свою позицию.

«В последнее время активизировались некоторые СМИ в направлении Георгия Мамаладзе. В медиасредствах он представлен как гонимый правосудием, борец с коррупцией и наказанный по этой причине; патриархия же, покрывающей виновных и способствующей несправедливости.

Эту идею давно распространяют, но не благодаря такой активности и резкости. Цель состоит в том, чтобы дискредитировать церковь и духовенство и в то же время достичь помилования повлияв определенным образом на президента и общественность.

Грузинская патриархия по сей день не зафиксировала свою позицию по т.н делу о цианиде по двум причинам: она не знакома с материалами следствия и вместе с тем, воздерживается от заявлений, что волей неволей , не причинить дополнительный ущерб задержанному.

У нас есть данность, что, по сути, суд трех инстанций вынес обвинительный приговор протоиерею Георгию Мамаладзе.

Мы не можем судить о правовой стороне решения суда, но мы отмечаем, что, к сожалению, протоиерей Георгий Мамаладзе и его сторонники постоянно используют ложь в отношениях со СМИ и вводят людей в заблуждение.

Также ложь то, что как будто в патриархии Грузии происходят миллионные коррупционные сделки и протоиерей пострадал за их разоблачение», — говорится в заявлении.

Также, патриархия отмечает, что церковь не желает ничьего заключения.






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