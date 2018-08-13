Башня-молельня Пресвятой Троицы в Аргохи обрела статус памятника культурного наследия

13.08.2018 18:56 Датируемая XVI веком башня-молельня Пресвятой Троицы в селении Аргохи (муниципалитет Ахмета, Кахетия) обрела статус памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Памятник представляет собой прямоугольное двухэтажное строение (3,5×3,5 м.), строительным материалом послужил колотый камень и булыжник, скреплённый известковым раствором; увенчивается конусным перекрытием; кое-где сохранились следы штукатурки.



Первый этаж отведён под часовню. Вход в неё в западной оконечности южной стены. Врата – прямоугольной формы. Изнутри, на притолоке врат, - небольшое углубление для засова.



С восточной стороны молельня завершается абсидой (примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания), отделённой от зального пространства краями. Такая же прямоугольная ниша – под северной нишей, врезана в пол часовни.



Абсида перекрыта полукругом, на который опирается конструкция триумфальной арки.

Вход на второй этаж – с восточной стороны. Врата представляют собой архитрав (снабжены прямолинейной перемычкой, перекрывающей расстояние между вертикальными опорами). С северной стороны обустроена ниша. Помещение сводчатое.



Как отмечается в описи НАЗКН, агрохская башня-молельня Пресвятой Троицы представляет исключительный интерес как своим функциональным предназначением, одновременно являясь и церковью, и оборонительным бастионом, так и архитектурной формой и своеобычными деталями (абсида, врата, перекрытие в форме конуса).

















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