Виновник аварии на школьной экскурсии в Кахети получил 8 лет тюрьмы

13.08.2018 19:03 Телавский районный суд приговорил к восьми годам тюрьмы водителя микроавтобуса, устроившего ДТП, в котором погибло четверо человек. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



Авария произошла 9 июня на перевале Гомбори в Кахетии. В тот день водитель на своем микроавтобусе марки Dodge Sprinter вез учеников тбилисской школы №175, их родителей и близких на экскурсию.



На перевале водитель не справился с управлением и упал в пропасть. В результате ДТП погибли четыре человека, из них трое взрослых и одна школьница — шестиклассница. В больницы с повреждениями попали 11 человек.

«Из-за превышенной скорости при въезде в поворот водитель не смог обеспечить безопасное управление автомобилем. В результате машина съехала с пути, столкнулась с барьерным ограждением, упала сначала на небольшую скалу, а потом — на автомобильную дорогу», — сказано в сообщении прокуратуры.



Против водителя уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти двух или более человек», что наказывается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.















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