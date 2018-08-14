Малхаз Мачаликашвили вызван на допрос в Контртеррористический центр в качестве свидетеля

14.08.2018 11:24 Отец убитого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили сегодня вызван на допрос в Контртеррористический центр Службы государственной безопасности в качестве свидетеля.



Мачаликашвили отметил, что пока не знает, по какому конкретному делу он вызван. По его словам, он собирается идти на допрос без адвоката.















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