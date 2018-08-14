Проживающая в США грузинка создала аппарат для измерения землетрясения

14.08.2018 13:48 25-летняя грузинка Анна Робакидзе создала аппарат для измерения землетрясения.



Робакидзе заявила, что больше года работала над устройством вместе с китайской подругой, и в скором будущем начнется коммерциализация аппарата в США и Китае.



"Это оборудование для дома поставляет потребителю более точную информацию, чем то, которым мы пользуемся сегодня. У устройства есть спикер, и во время землетрясения он говорит, что надо делать в такой ситуации"- заявила Робакидзе.



По ее же словам, если аппарат будет успешно продаваться, в будущем они используют искусственный интеллект, и заранее измерят мощность и эффект землетрясения.



"На данное время только в Японии есть подобное устройство, которое немного похоже на наше. На рынках других стран у нас нет конкурента"- заявила Анна Робакидзе.



По ее же словам, у оборудования есть аппликация, и его функции очень отличаются от аппарата, представленного в настоящем на японском рынке.

















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