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Проживающая в США грузинка создала аппарат для измерения землетрясения


14.08.2018   13:48
25-летняя грузинка Анна Робакидзе создала аппарат для измерения землетрясения.

Робакидзе заявила, что больше года работала над устройством вместе с китайской подругой, и в скором будущем начнется коммерциализация аппарата в США и Китае.

"Это оборудование для дома поставляет потребителю более точную информацию, чем то, которым мы пользуемся сегодня. У устройства есть спикер, и во время землетрясения он говорит, что надо делать в такой ситуации"- заявила Робакидзе.

По ее же словам, если аппарат будет успешно продаваться, в будущем они используют искусственный интеллект, и заранее измерят мощность и эффект землетрясения.

"На данное время только в Японии есть подобное устройство, которое немного похоже на наше. На рынках других стран у нас нет конкурента"- заявила Анна Робакидзе.

По ее же словам, у оборудования есть аппликация, и его функции очень отличаются от аппарата, представленного в настоящем на японском рынке.







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