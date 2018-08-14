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Грузинские спасатели доставили гражданина России с Мкинварцвери в медицинский центр
14.08.2018 15:45
По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в Степанцминда спасатели перевезли российского гражданина с метеостанции Мкинварцвери (3600 м.) в медицинский центр.
По сообщению ведомства, молодой человек из-за проблем со здоровьем не мог самостоятельно передвигаться.
К спасательной операции был подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии.
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