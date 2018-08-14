В Харькове гражданин Грузии ограбил женщину

14.08.2018 17:21 В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, который ограбил женщину. Об этом Depo.Харьков сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.



По данным полиции, сотрудники Основянского отдела разоблачили в совершении преступления 35-летнего гражданина Грузии.



13 августа в полицию обратилась 56-летняя женщина с сообщением о том, что в маршрутке неизвестный вытащил из ее рюкзака мобильный телефон и убежал.



Правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.



Как сообщал Depo.Харьков, в Харьковской области семерых граждан Индии и Пакистана пограничники задержали возле границы с Россией.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

