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В Харькове гражданин Грузии ограбил женщину


14.08.2018   17:21
В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, который ограбил женщину. Об этом Depo.Харьков сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, сотрудники Основянского отдела разоблачили в совершении преступления 35-летнего гражданина Грузии.

13 августа в полицию обратилась 56-летняя женщина с сообщением о том, что в маршрутке неизвестный вытащил из ее рюкзака мобильный телефон и убежал.

Правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харьковской области семерых граждан Индии и Пакистана пограничники задержали возле границы с Россией.






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