|
|
В Харькове гражданин Грузии ограбил женщину
14.08.2018 17:21
В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, который ограбил женщину. Об этом Depo.Харьков сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сотрудники Основянского отдела разоблачили в совершении преступления 35-летнего гражданина Грузии.
13 августа в полицию обратилась 56-летняя женщина с сообщением о том, что в маршрутке неизвестный вытащил из ее рюкзака мобильный телефон и убежал.
Правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Как сообщал Depo.Харьков, в Харьковской области семерых граждан Индии и Пакистана пограничники задержали возле границы с Россией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна