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Эксперты не нашли психичисеских расстройств у обвиняемого в убийстве американской семьи в Грузии


14.08.2018   19:07
По словам адвокатов Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смит, в результате опроса-собеседования, проведенного сотрудниками Департамента психиатрической экспертизы установлено, что Кобаури является здоровым и уравновешенным.

По словам юристов, эксперты завершили собеседование с их подзащитным, и в личных беседах заявляют, что Кобаури здоров.

Что касается письменного заключения экспертизы, то адвокаты ожидают получить его в течение ближайших двух недель.

Адвокаты заявляют, что Малхаз Кобаури невиновен, что подтверждается данной экспертизой. В Национальном бюро экспертизы от комментариев на данном этапе воздержались.

Малхаз Кобаури обвиняется в убийстве граждан США, супругов Смит и их малолетнего ребенка в ущелье Хада.






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