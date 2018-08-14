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Эксперты не нашли психичисеских расстройств у обвиняемого в убийстве американской семьи в Грузии
14.08.2018 19:07
По словам адвокатов Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смит, в результате опроса-собеседования, проведенного сотрудниками Департамента психиатрической экспертизы установлено, что Кобаури является здоровым и уравновешенным.
По словам юристов, эксперты завершили собеседование с их подзащитным, и в личных беседах заявляют, что Кобаури здоров.
Что касается письменного заключения экспертизы, то адвокаты ожидают получить его в течение ближайших двух недель.
Адвокаты заявляют, что Малхаз Кобаури невиновен, что подтверждается данной экспертизой. В Национальном бюро экспертизы от комментариев на данном этапе воздержались.
Малхаз Кобаури обвиняется в убийстве граждан США, супругов Смит и их малолетнего ребенка в ущелье Хада.
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