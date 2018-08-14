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Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 22


14.08.2018   19:11
Число погибших при обрушении автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе возросло до 22 человек, - заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, передает Русская служба Би-би-си.

Восемь человек получили ранения.

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Его высота составляет 50 метров.

Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

Обрушившаяся секция насчитывает десятки метров в длину. Официальных сведений о причинах обрушения нет. По одной из версий, возможной причиной могла стать "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.






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