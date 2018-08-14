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ФИФА убрала понятие «коррупция» из новой редакции кодекса этики
14.08.2018 20:55
В новой редакции кодекса этики ФИФА отсутствует понятие «коррупция», сообщает Associated Press. Футбольные чиновники приняли решение убрать этот термин из списка нарушений в ходе специальных секретных встреч, на которых обсуждалось новое издание кодекса.
Также в перечне нарушений кодекса появился пункт, предполагающий наказание за диффамацию — распространение сведений, порочащих репутацию ФИФА. Теперь лица, уличенные в клевете в отношении ФИФА, а также лица, связанные кодексом ФИФА, могут быть отстранены от футбольной деятельности на срок до двух лет, а в случае повторного серьезного нарушения — на срок до пяти лет.
Кроме того, новая редакция кодекса предполагает уменьшение ответственности для лиц, уличенных во взяточничестве, незаконном присвоении средств и манипуляции футбольными матчами. Ранее срок уголовного преследования за взяточничество и коррупцию не был ограничен, а теперь нарушители не смогут быть привлечены к ответственности по прошествии десяти лет.
В конце мая 2015 года в ФИФА разгорелся крупный коррупционный скандал. Семь высокопоставленных футбольных чиновников были арестованы за коррупцию, после чего Йозеф Блаттер, занимавший в тот момент пост главы ФИФА, ушел в отставку, а затем был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет.
После отставки Блаттера новым главой ФИФА стал Джанни Инфантино. Он был избран на этот пост в феврале 2016 года. В мае 2017 года, выступая на конгрессе федерации в Бахрейне, Инфантино заявил, что ФИФА «восстанавливает свою репутацию» и стала новой «прозрачной и глубоко честной» организацией.
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