11 741 ученика забросили учебу в школах Грузии в 2016-2017 гг

14.08.2018 21:30 В 2016-2017 учебном году 11 741 ученика перестали ходить в школу, сообщает "Интерпрессньюс" со ссылкой на информацию из Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.



По официальным данным в этот период не смогли продолжить учебу на среднем уровне (10-12 классы) 8 300, а до окончания базовой ступени (7-9 класс) 3 441 ученика.



Большинство учеников бросили школу в Тбилиси. В частности, на среднем уровне перестали учиться 2 168 учеников, и до окончания базовой ступени 1 348 учеников. Что касается регионов, после Тбилиси большинство учеников бросили школу в Квемо Картли и Кахети.



В частности, 1 835 учеников не смогли продолжить учебу на средней ступени в Квемо Картли, и 828 учеников до конца завершения базового цикла. В Кахети 891 ученика перестали учиться на среднем уровне, и 327 учеников до окончания базовой ступени.



Что касается статистики предыдущих лет, то в 2015-2016 годы на средней ступени ушли из школы в Тбилиси и регионах 7 880 школьников, а до окончания базового цикла - 3632 ученика. В 2014-2015 годах 8 672 школьника покинули школу в Тбилиси и регионах на среднем уровне, и 3 635 учеников до окончания базовой ступени.



В 2013-14 учебном году школу в Тбилиси и регионах на средней ступени образования бросили 10 287 учеников, а до окончания базового цикла – 3 770.



Что касается причин, почему они не смогли продолжить учебу, как выясняется из документов Министерства образования, по данным администрации школ, в 2016-2017 учебном году по болезни на базовой ступени не смогли продолжить учебу 96 учеников, а на среднем уровне - 78 учеников.



В том же учебном году из-за смерти не смогли продолжить учиться на базовом уровне 64, а на средней ступени - 38 учеников. Из-за брака 14 учеников не могли продолжить учебу на базовой ступени, а на средней ступени 243 учащихся.



Другими причинами прекращения учебы Министерство образования называет поездку семьей вместе с детьми за рубеж, начало работы, а также исключение из школы, и другие причины.



В частности, в течение 2016-17 учебного года 1 618 учеников выехали за границу вместе с семьей на базовой ступени, и 399 на средней ступени обучения. Из-за начала работы 863 ученика перестали учиться на среднем уровне, а 2 118 учеников продолжали учиться в профессиональном колледже.



Кроме того, за прогул 90 академических дней подряд обучение на базовой ступени прекратили 66 учеников, а на средней ступени - 65 учеников. На среднем уровне 159 учащихся были исключены из школы, а 5 920 учеников по другим причинам не смогли продолжить учебу на средней и базовой ступени.

















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