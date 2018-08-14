МВД расследует факт грубого обращения с ребенком в детском саду Тбилиси

14.08.2018 21:50 МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с грубым обращением с ребенком в частном детском саду «Пирвели набиджи», расположенном в Тбилиси в районе Диди Дигоми. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД.



Сегодня одна из пользователей фейсбука распространила видеокадры с камер наблюдения в детском саду, на которых видно, как воспитательница грубо обращается с ее племянницей. Родственница девочки в своем посте просила распространить это видео, одна позже оно было удалено. Между тем видео успели распространить грузинские СМИ.



В частности, телекомпания Palitranews связалась с администрацией детского сада, где им сообщили, что инцидент произошел 8 августа.



Воспитательница, уличенная в грубом обращении с ребенком, уже уволена. Она проработала в детском саду всего три дня. В администрации объяснили, что ее приняли на работу из-за нехватки кадров и с испытательным сроком.

Что же касается видеокадров, то в администрации детсада подтвердили, что сами передали их родителям ребенка.



Уголовное дело возбуждено по статье «насилие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, лица, находящегося в беспомощном состоянии, лица с ограниченными возможностями или беременной женщины». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или общественно полезного труда на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы сроком до 2 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

