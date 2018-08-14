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Состояние одного из граждан Грузии, пострадавших в аварии в Трабзоне, остается тяжелым
14.08.2018 22:04
Три пациента-граждане Грузии остаются в больницах Трабзона, пострадавшие в ходе аварии сегодня утром.
По словам генерального консула Грузии в Трабзоне Автандила Микацадзе, одному из них была проведена операция. У 40-летней женщины отмечаются переломы и внутренние повреждения брюшной полости. Она помещена в реанимационное отделение. Что касается пострадавших в аварии супругов, их состояние здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое. У них также отмечаются множественные переломы и ушибы. 46-летний мужчина переведен на искусственное дыхание.
«Состояние мужчины критическое, он на искусственном дыхании. Мы на постоянной связи с медперсоналом», — сказал Автандил Микацадзе.
Сегодня утром в Турции, в районе города Трабзон произошла авария с микроавтобусом с грузинскими номерами. В нем ехали 21 гражданин Грузии, находящиеся на сезонных заработках в Турции.
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