С 21 августа за лицензией водители такси смогут обращаться и в тбилисский Дом юстиции

15.08.2018 11:00 Регистрацию уже прошли более 200 водителей такси. Об этом на на заседании правительства столицы заявил мэр Кахи Каладзе.



По его словам, с 21 августа для получения разрешения желающие могут обращаться и в тбилисский Дом юстиции.



«В первую очередь, хочу прокомментировать вопрос регистрации такси. На данном этапе уже выдано более 200 разрешений. Новость заключается в том, что с 21 августа желающие могут обращаться и в тбилисский Дом юстиции.



Как известно, с 1 октября текущего года будет запрещено предоставлять услуги такси без соответствующего разрешения. Именно поэтому хочу призвать всех, кто собирается предоставлять подобный сервис, взять до 1 октября соответствующее разрешение. Мы разработали простую форму, которую можно заполнить и получить дистанционно, посредством интернета», - заявил Каладзе.



Напомним, что получить разрешение на предоставление услуг такси желающие могут не только в Доме юстиции и на специальной веб-странице, но и в 10 районных управах города.















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