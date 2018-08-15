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С 21 августа за лицензией водители такси смогут обращаться и в тбилисский Дом юстиции
15.08.2018 11:00
Регистрацию уже прошли более 200 водителей такси. Об этом на на заседании правительства столицы заявил мэр Кахи Каладзе.
По его словам, с 21 августа для получения разрешения желающие могут обращаться и в тбилисский Дом юстиции.
«В первую очередь, хочу прокомментировать вопрос регистрации такси. На данном этапе уже выдано более 200 разрешений. Новость заключается в том, что с 21 августа желающие могут обращаться и в тбилисский Дом юстиции.
Как известно, с 1 октября текущего года будет запрещено предоставлять услуги такси без соответствующего разрешения. Именно поэтому хочу призвать всех, кто собирается предоставлять подобный сервис, взять до 1 октября соответствующее разрешение. Мы разработали простую форму, которую можно заполнить и получить дистанционно, посредством интернета», - заявил Каладзе.
Напомним, что получить разрешение на предоставление услуг такси желающие могут не только в Доме юстиции и на специальной веб-странице, но и в 10 районных управах города.
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