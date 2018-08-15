Конституционный суд принял к рассмотрению иск адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе

15.08.2018 11:01 Конституционный суд принял к рассмотрению иск адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом сообщил адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили.



Адвокаты требуют от Конституционного суда признать антиконституционной норму Уголовного кодекса, которая касается обязательства о неразглашении.



Прокуратура обвиняет протоиерея Георгия Мамаладзе в подготовке убийства Шорены Тетруашвили. Изначально он обвинялся в подготовке убийства и противоправном приобретении-хранении оружия, но позже прокуратура добавила другие обвинения и переквалифицировала статью на подготовку умышленного убийства из корыстных побуждений. По версии следствия, для сохранения имеющегося материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем, протоиерей Георгий Мамаладзе из корыстных побуждений запланировал убийство Шорены Тетруашвили при использовании цианида сильнодействующего отравляющего вещества.



5 сентября прошлого года Тбилисский городской суд признал протоиерея виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.



Решение суда первой инстанции оставил в силе и Апелляционный суд, а Верховный суд признал недопустимой кассационную жалобу по т.н. делу о цианиде.















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