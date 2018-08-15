Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конституционный суд принял к рассмотрению иск адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе


15.08.2018   11:01
Конституционный суд принял к рассмотрению иск адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом сообщил адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили.

Адвокаты требуют от Конституционного суда признать антиконституционной норму Уголовного кодекса, которая касается обязательства о неразглашении.

Прокуратура обвиняет протоиерея Георгия Мамаладзе в подготовке убийства Шорены Тетруашвили. Изначально он обвинялся в подготовке убийства и противоправном приобретении-хранении оружия, но позже прокуратура добавила другие обвинения и переквалифицировала статью на подготовку умышленного убийства из корыстных побуждений. По версии следствия, для сохранения имеющегося материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем, протоиерей Георгий Мамаладзе из корыстных побуждений запланировал убийство Шорены Тетруашвили при использовании цианида сильнодействующего отравляющего вещества.

5 сентября прошлого года Тбилисский городской суд признал протоиерея виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Решение суда первой инстанции оставил в силе и Апелляционный суд, а Верховный суд признал недопустимой кассационную жалобу по т.н. делу о цианиде.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страны Евросоюза опережают Россию по денежным переводам в Грузию
Грузинскую национальную валюту пошатнула паника на турецком рынке - Bloomberg
AZAL возобновляет с 28 октября полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Нагдалян:В ОДКБ вопрос Хачатурова все еще обсуждается
Посол: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
В Армении раскрыт случай получения взятки в крупном размере за освобождение призывников от службы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна