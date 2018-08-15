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Суд Измира отказал в освобождении из заключения американского пастора Эндрю Брансона


15.08.2018   13:30
Суд Измира отказал в освобождении из заключения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом пишет издание Haberturk.

Адвокат Эндрю Брансона подар соответствующую апелляцию 14 августа.

Это уже второй случай опротестования решения суда.

Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Его обвинили в пособничестве организации гюленистов FETÖ. 14 августа американского пастора навестил посол США в Турции.

Вашингтон призывает Анкару к немедленному освобождению пастора.






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