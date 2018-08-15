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Дополнительная регистрация в тбилисские десткие сады и ясли начинается с 20-го августа


15.08.2018   13:33
Дополнительная регистрация в тбилисские десткие сады и ясли начинается с 20-го августа.

По информации столичной мэрии, Агентство по управлению детскими садами Тбилиси объявляет дополнительную регистрацию с учетом требований общественности.

В 2018-2019 учебном году, с целью дополнительной регистрации, прием заявлений в детские сады начнется 20 августа и продлится до 7 сентября.

Регистрация воспитанников будет происходить по нескольким критериям: дети с особыми потребностями; братья и сестры (которые не успели пройти регистрацию, зарегистрированы в разных детсадах и др.); дети сотрудников детских садов; социально незащищенные дети (которые не успели пройти первый этап регистрации); воспитанники зарегистрированные в том же районе, где находится детский сад; другие заявления.

Прием заявлений будет происходить в желаемом детском саду, откуда документы будут перенаправлены в Агентство по управлению детскими садами. В случае удовлетворения критериев приема, ребенок будет зачислен в соответствующий детский сад или ясли.






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