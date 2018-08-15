Витрины книжных магазинов по всей Германии украсят буквами грузинского алфавита

15.08.2018 15:45 Книжные магазины Германии смогут побороться за специальный приз Франкфуртской книжной ярмарки, украсив свои витрины буквами грузинского алфавита. Об этом сообщили в Национальном центре грузинской книги.



Конкурс для книжных магазинов Центр проводит совместно с известным немецким литературным PR-агентством Literaturtest.



Так, более 1 тысячи книжных магазинов в разных городах Германии разместят на своих витринах декоративные элементы, повторяющие буквы грузинского алфавита. Речь идет о дизайне букв, созданном в рамках кампании Georgia Made by Characters.



Магазин с самой необычно оформленной витриной назовут в октябре, в дни проведения Франкфуртской книжной ярмарки, в павильоне Грузии.



Владельцы двух магазинов-победителей в качестве приза получат трехдневный литературный тур в Грузию.



Напомним, на крупнейшем книжном форуме 2018 года Грузия предстанет в статусе почетного гостя.



Для тысяч гостей Франкфуртской книжной ярмарки будут доступны немецкие переводы 188 книг грузинских авторов. Переводы подготовил Национальный центр грузинской книги специально для ярмарки.



По традиции на выставке одна из стран присутствует в качестве почетного гостя. В 2017 году почетными гостями были Фландрия (регион Бельгии) и Нидерланды. Грузия в подобном статусе выступит впервые.



Новости-Грузия











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