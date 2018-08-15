Пострадавшие от наводнения в Батуми получат компенсации в размере от 200 до 500 лари

15.08.2018 16:21 Семьи, пострадавшие от наводнения в Батуми, получат компенсации в размере от 200 до 500 лари. Информацию об этом распространяет Агентство муниципальных сервисов мэрии Батуми.



По заявлению представителей агентства, к этому времени мэрия изучила положение 53-х пострадавших.



По их информации, внесено еще несколько заявлений, которые будут рассмотрены и ущерб подсчитают. Пострадавшие получат компенсации в течение одной недели.



В результате наводнения в Батуми произошедшего на прошлой неделе были затоплены дома до ста семей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

