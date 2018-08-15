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Пострадавшие от наводнения в Батуми получат компенсации в размере от 200 до 500 лари
15.08.2018 16:21
Семьи, пострадавшие от наводнения в Батуми, получат компенсации в размере от 200 до 500 лари. Информацию об этом распространяет Агентство муниципальных сервисов мэрии Батуми.
По заявлению представителей агентства, к этому времени мэрия изучила положение 53-х пострадавших.
По их информации, внесено еще несколько заявлений, которые будут рассмотрены и ущерб подсчитают. Пострадавшие получат компенсации в течение одной недели.
В результате наводнения в Батуми произошедшего на прошлой неделе были затоплены дома до ста семей.
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