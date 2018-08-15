Пострадавшие в ДПТ в Трабзоне двое граждан Грузии остаются в тяжелом состоянии

15.08.2018 17:17 Граждане Грузии – муж и жена, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком Трабзоне, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



ДТП в Трабзоне произошло рано утром 14 августа. По данным СМИ, граждане Грузии, всего 21 человек, направлялись в Турцию на заработки, однако водитель не справился с управлением и микроавтобус перевернулся. Кроме супругов в аварии пострадал еще один мужчина, который проходит курс лечения в другой больнице Трабзона.



Сегодня пострадавших навестил в Турции министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

«Состояние здоровья женщины является стабильным. Вчера ей провели реконструктивную операцию на лице, и ее состояние соответствует перенесенной операции. Что же касается мужчины, то он находится в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственного дыхания и его состояние остается стабильно тяжелым. Состояние третьего пострадавшего стабильное», — сообщил журналистам Микеладзе.



В СМИ рассматривают две версии аварии: водитель либо уснул за рулем, либо разговаривал по телефону и не справился с управлением. Турецкая полиция задержала водителя сразу же после ДТП, однако к концу дня его освободили.















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