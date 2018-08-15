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В Кобулети отменили концерт группы «ДДТ»


15.08.2018   20:14
Анонсированный концерт группы «ДДТ» в Кобулети не состоится, — сообщают организаторы фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018 на своей странице в фейсбуке.

«Друзья, как вы знаете, 25 августа должен был состояться дебют нового фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018. Нам очень жаль, но из-за целого ряда причин процесс подготовки фестиваля был приостановлен», — пишут организаторы.

Они выразили надежду, что группы «ДДТ» и «Nemra» приедут в Грузию в следующем году и примут участие в десятом юбилейном фестивале Tbilisi Open Air. Организаторы также извинились перед теми, кто приобрел билеты на фестиваль.

Kobuleti Ozone Fest должен был пройти впервые в курортном городе Кобулети. Среди заявленных участников значились такие грузинские группы как Soft Eject, Green Room, «Гамоували мдгомареоба», Nemra, Asea Sool, Sevda и Vako T.

Известная российская рок-группа «ДДТ» и ее солист Юрий Шевчук неоднократно посещали Грузию. Музыканты выступали в Тбилиси в 2003, 2012 и 2015 годах.

Новости-Грузия






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