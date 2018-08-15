Крис Ботти в Грузии

15.08.2018 21:57 Крис Ботти прилетел в Грузию. Самолет музыканта приземлился в аэропорту Батуми. Информацию распространяет Black Sea Arena.



Обладатель «Грэмми» приехал в Грузию на концерт Нани Брегвадзе, где в статусе специально приглашенного гостя исполнит несколько композиций, в том числе и дуэт с легендарной грузинской певицей.



Мероприятие состоится завтра, 16 августа на Black Sea Arena.



Американский джазовый трубач вместе со своей группой завтра, в первой половине дня, проведет репетицию на сцене Black Sea Arena, где ему будет аккомпанировать Национальный симфонический оркестр под руководством Николоза Рачвели.















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