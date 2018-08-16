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Малхаз Мачаликашвили будет опрошен по делу о поддержке терроризма


16.08.2018   12:03
Малхаз Мачаликашвили вызван на опрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. Мачаликашвили придет в СГБ в 12:00.

Следует отметить, что Мачаликашвили вызван в Службу государственной безопасности уже во второй раз.

Как заявляет его адвокат, Малхаз Мачаликашвили будет опрошен по делу о поддержке терроризма.

По информации адвоката, по этому делу суд несколько недель назад уже осудил обвиняемых и вынес приговоры, однако выделена часть дела и по нему расследование вновь продолжается. По словам адвоката, ему неизвестно, зачем вызывают Мачаликашвили на опрос сейчас, и почему он не был опрошен в начале же расследования.






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