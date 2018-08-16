Илия II направил письмо соболезнования президенту Италии

16.08.2018 15:51 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с жертвами из-за обрушения моста в Генуе.



«Господин Президент, мы очень сожалеем о трагическом происшествии в Генуе, вызванном обрушением моста, в результате которого погибло много людей.



Мы возносим молитвы, чтобы Бог придал душевные силы семьям и близким погибших, а также пострадавшим, для преодоления этого серьезного испытания. Примите наше сострадание и сочувствие. Просим, передайте им и итальянскому народу наши соболезнования», — говорится в письме Патриарха.



По последним данным, в результате обрушения 14 августа моста в Генуе погибло 39 человек.















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