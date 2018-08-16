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Новый рейтинг ФИФА - Грузия занимает 96 место


16.08.2018   16:32
Международная федерация футбола (ФИФА) после Чемпионата мира опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Позиция сборной Грузии не изменилась — 1242 очков и 96-е место.

Больше всего позиций в рейтинге потеряла сборная Египта — с 45 места она опустилась до 65-го. Чемпион мира 2014 года сборная Германии откатилась на 15-ю строчку. Новый лидер рейтинга — чемпион мира сборная Франции.

Новая версия классификации будет опубликована 20 сентября, после первых матчей Лиги наций.

TOP — 10 рейтинг ФИФА выглядит так:

1 (7). Франция — 1 726
2 (3). Бельгия — 1 723
3 (2). Бразилия — 1 657
4 (20). Хорватия — 1 643
5 (14). Уругвай — 1 627
6 (12). Англия — 1 615
7 (4). Португалия — 1 599
8 (6). Швейцария — 1 597
9 (10). Испания — 1 580
9 (13). Дания — 1 580






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