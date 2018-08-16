Новый рейтинг ФИФА - Грузия занимает 96 место

16.08.2018 16:32 Международная федерация футбола (ФИФА) после Чемпионата мира опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.



Позиция сборной Грузии не изменилась — 1242 очков и 96-е место.



Больше всего позиций в рейтинге потеряла сборная Египта — с 45 места она опустилась до 65-го. Чемпион мира 2014 года сборная Германии откатилась на 15-ю строчку. Новый лидер рейтинга — чемпион мира сборная Франции.



Новая версия классификации будет опубликована 20 сентября, после первых матчей Лиги наций.



TOP — 10 рейтинг ФИФА выглядит так:



1 (7). Франция — 1 726

2 (3). Бельгия — 1 723

3 (2). Бразилия — 1 657

4 (20). Хорватия — 1 643

5 (14). Уругвай — 1 627

6 (12). Англия — 1 615

7 (4). Португалия — 1 599

8 (6). Швейцария — 1 597

9 (10). Испания — 1 580

9 (13). Дания — 1 580















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